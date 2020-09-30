Bakan Koca: "Ölüm bildiriminde kullanılan form yeni değildir, 2013'ten beri kullanılmaktadır" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (3)

Bakan Koca: "Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Bu konuda bir tartışma galibiyeti bekleyenlere sesleniyorum, sayısal bir galibiyet arıyorsanız, lütfen ruhaniyeti çiğnemeyin, kayıplarımıza saygı gösterin."

Bakan Koca: "Ölüm bildiriminde kullanılan form yeni değildir, 2013'ten beri kullanılmaktadır."