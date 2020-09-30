Bakan Koca: "Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Bu konuda bir tartışma galibiyeti... - Son Dakika

Bakan Koca: "Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Bu konuda bir tartışma galibiyeti...
Bakan Koca: "Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Bu konuda bir tartışma galibiyeti bekleyenlere sesleniyorum, sayısal bir galibiyet arıyorsanız, lütfen ruhaniyeti çiğnemeyin, kayıplarımıza saygı gösterin.
Bakan Koca: "Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Bu konuda bir tartışma galibiyeti bekleyenlere sesleniyorum, sayısal bir galibiyet arıyorsanız, lütfen ruhaniyeti çiğnemeyin, kayıplarımıza saygı gösterin."
Bakan, Sağlık, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 19:57 - Kaynak: AA
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