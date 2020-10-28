Bakan Koca: "Ortada olmayan bir aşının olduğu ifade edildi. - Son Dakika

Bakan Koca: "Ortada olmayan bir aşının olduğu ifade edildi.

28.10.2020 20:38
Bakan Koca:

Bakan Koca: "Ortada olmayan bir aşının olduğu ifade edildi.

Bakan Koca: "Ortada olmayan bir aşının olduğu ifade edildi. Bunu net söylüyorum. Bu aşıyla ilgili ilgili firmalarla görüşüldü ama ortada bir aşı yoktu. O aşıyı almak için çok çaba sarf ettik. Daha detaylı söyleyeceğim var söylemek istemiyorum. Ruhsatlı olan aşıyı herkes getirebilir, ruhsatı olmayan aşıyı halk sağlığı alır. Ortada olmayan firmada var şimdi yok denilerek bir aşıyı pazarlamasınlar. Bunun altını çiziyorum. Aşıyı elde etmek ve temin etmek için yoğun bir çaba içinde olduğumuzu bütün vatandaşımız bilsin". - İSTANBUL

Bakan, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Koca: 'Ortada olmayan bir aşının olduğu ifade edildi. - Son Dakika

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