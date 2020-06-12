Bakan Koca: Oyunu kuralına göre izleyelim - Son Dakika

Bakan Koca: Oyunu kuralına göre izleyelim

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin yeni başladığını belirterek, "Takımına ekran başından destek verenlere, özellikle ortak mekanlardalarsa, dikkatli seyirler diliyorum.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen futbol liglerinin yeni başladığını belirterek, "Takımına ekran başından destek verenlere, özellikle ortak mekanlardalarsa, dikkatli seyirler diliyorum. Oyunu kuralına göre izleyelim" dedi. Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ligler, ara verildiği yerden başladı. Maçlar seyircisiz oynanıyor. Takımına ekran başından destek verenlere, özellikle ortak mekanlardalarsa, dikkatli seyirler diliyorum. Maskeli, mesafeli… Oyunu kuralına göre izleyelim" ifadelerini kullandı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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