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Bakan Koca: "Pandemi hastaneleriyle ilgili bir düzenleme yapılacak"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 09:20 Kaynak: AA
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