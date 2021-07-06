Bakan Koca paylaştı, kızının aşısını kendi elleri ile yaptı - Son Dakika

Bakan Koca paylaştı, kızının aşısını kendi elleri ile yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Aydın Devlet Hastanesi'nde görevli hemşirenin virüsü bulaştırdığı kızının sağlığına kavuşmasının ardından aşısını kendisinin uyguladığını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Aydın Devlet Hastanesi'nde görevli hemşirenin virüsü bulaştırdığı kızının sağlığına kavuşmasının ardından aşısını kendisinin uyguladığını duyurdu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'anne kız aşıda' başlığı ile yaptığı paylaşım ile aşının önemine dikkat çekti. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ANNE KIZ AŞIDA. 26 yıllık hemşire Ülkü Arslan, Aydın Devlet Hastanesinde görevli. Covid-19'a yakalandığında hastalığı kızına da bulaştırdı. Sağlığına kavuşunca kızının aşısını kendi elleriyle yaptı. Çalıştığı poliklinikte günde ortalama 2.400 kişiye aşı uygulanıyor" ifadelerine yer verdi. (Murat Uçkaç/İHA)

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