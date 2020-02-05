Bakan Koca: "(Pisten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi.

Bakan Koca: "(Pisten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi.

Bakan Koca: "(Pisten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti"

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Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı

Emekli pilot Mustafa Kolko, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasını yorumladı: Ben böyle bir şey görmedim

Parçalara ayrılan yolcu uçağının pistten çıkma görüntüleri ortaya çıktı

Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı