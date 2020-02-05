Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: '(Pisten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi. - Son Dakika
Bakan Koca: "(Pisten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi.
6 saat önce
Bakan Koca: "(Pisten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:06 Kaynak: AA
Bakan Koca: "(Pisten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti"
Son Dakika Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı Emekli pilot Mustafa Kolko, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasını yorumladı: Ben böyle bir şey görmedim Parçalara ayrılan yolcu uçağının pistten çıkma görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı