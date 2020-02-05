Bakan Koca: "(Pisten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: '(Pisten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi. - Son Dakika

Bakan Koca: "(Pisten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi.

6 saat önce

Bakan Koca: "(Pisten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "(Pisten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti"

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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