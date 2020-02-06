Bakan Koca: "(Pistten çıkan uçak) Hastanelerimize başvuranların sayısı 179 kişi oldu. Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız var"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Emekli pilot Mustafa Kolko, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasını yorumladı: Ben böyle bir şey görmedim