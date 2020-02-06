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Bakan Koca: "(Pistten çıkan uçak) Hastanelerimize başvuranların sayısı 179 kişi oldu.
6 saat önce
Bakan Koca: "(Pistten çıkan uçak) Hastanelerimize başvuranların sayısı 179 kişi oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:58 Kaynak: AA
Bakan Koca: "(Pistten çıkan uçak) Hastanelerimize başvuranların sayısı 179 kişi oldu. Maalesef hayatını kaybeden 3 vatandaşımız var"
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