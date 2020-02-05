Bakan Koca: "(Pistten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: '(Pistten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi. - Son Dakika

Bakan Koca: "(Pistten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi.

6 saat önce

Bahçesaray'daki çığ felaketi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları VAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları tedavi gördükleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Bahçesaray'daki çığ felaketi

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları VAN - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşanan çığdan yaralı kurtarılanları tedavi gördükleri Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Bakan Koca, yaralıları ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca: "(Pistten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti"

Bakan Koca: "(Van'daki çığ felaketi) Şu an toplam hastanelerimize yaralı olarak gelen hasta sayısı 75 kişi oldu"

Bakan Koca: (Pistten çıkan uçak) Şu ana kadar 157 yaralı hastanelere sevk edildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:23 Kaynak: AA
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