Bakan Koca: "Pozitif tanı sayısının 1000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Survivor 2020'de adaya veda eden isim, Mavi Takım'dan Ardahan oldu

Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu