Bakan Koca: "Ramazan için alternatifli bir hazırlık yapıldı. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı'na sunacağız" - Son Dakika

Bakan Koca: "Ramazan için alternatifli bir hazırlık yapıldı. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı'na sunacağız"

- "Türkiye için üçüncü zirve, İstanbul için dördüncü zirve yaşanıyor"

-"( Rusya'nın seyahat kısıtlaması) Rusya'da mevkidaşımla iki defa görüşmüştüm. Yakın zamanda heyet göndereceklerini, bazı bölgelerde, Muğla, İzmir, Aydın gibi bölgelerde aldığımız tedbirleri görme noktasında incelemeler yapacaklarını belirttiler"

-"Haziran ayında en az 30 milyon doz Biontech aşısı gelecek"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklamasının ardından soruları cevapladı.