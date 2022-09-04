Asistanlara ayda en çok 8 nöbet - Son Dakika
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Asistanlara ayda en çok 8 nöbet

04.09.2022 13:28

Bakan Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tıpta Uzmanlık Sınavı için başvuran intörn doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmadığını belirten Koca, "Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği mevcut başvuruları kapsamıyor. TUS'a girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin getirdiği sınırlamayla artık asistanların, 3 günde birden daha sık olmamak kaydıyla, ayda en çok 8 nöbet tutacağını açıklayan Koca, gece nöbeti tutan asistanların ise ertesi gün görev almayacağını kaydetti.

Bakan Koca, yönetmeliğe göre, TUS ve DUS'ta çıkan soruların fakülte çekirdek eğitim programını esas almasının hedeflendiğini de vurguladı.

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asistanlara ayda en çok 8 nöbet - Son Dakika

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