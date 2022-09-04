Asistanlara ayda en çok 8 nöbet

Haberi alan halk kentteki marketlere akın etti! Stok yapmak için birbirlerini ezdiler

Benzin ve motorine okkalı bir zam daha yolda

Bakan Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Tıpta Uzmanlık Sınavı için başvuran intörn doktorların sınava girmelerine engel bir durum bulunmadığını belirten Koca, "Resmi Gazete'de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği mevcut başvuruları kapsamıyor. TUS'a girecek tüm meslektaşlarıma başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin getirdiği sınırlamayla artık asistanların, 3 günde birden daha sık olmamak kaydıyla, ayda en çok 8 nöbet tutacağını açıklayan Koca, gece nöbeti tutan asistanların ise ertesi gün görev almayacağını kaydetti.

Bakan Koca, yönetmeliğe göre, TUS ve DUS'ta çıkan soruların fakülte çekirdek eğitim programını esas almasının hedeflendiğini de vurguladı.