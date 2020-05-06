Bakan Koca: Restoran, kafe ve lokantalar, kapalı kalmaya devam edecek - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Koca: Restoran, kafe ve lokantalar, kapalı kalmaya devam edecek - Son Dakika

Bakan Koca: Restoran, kafe ve lokantalar, kapalı kalmaya devam edecek

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, alışveriş merkezlerinin (AVM) kapatılıp açılmasının işletme sahiplerinin kendi tasarrufu olduğunu belirterek, "Restoran, kafe ve lokantalar, AVM'ler açılıyor diye açılmayacak.

Bakan Koca: Restoran, kafe ve lokantalar, kapalı kalmaya devam edecek, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, alışveriş merkezlerinin (AVM) kapatılıp açılmasının işletme sahiplerinin kendi tasarrufu olduğunu belirterek, "Restoran, kafe ve lokantalar, AVM'ler açılıyor diye açılmayacak. Öyle bir karar yok. Yani AVM'leri işletme sahipleri açıyor olsa da şu süreçte bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek. Çünkü bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın da herhangi bir bakanımızın da açıklaması olmadı. Yani kapalı olmaya devam ediyorlar" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, video konferas yöntemiyle yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, salgın sürecinde 83 milyonun desteğiyle çok büyük bir mesafe alan sağlık ordusu adına, "Türkiyemiz koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemi tamamlamıştır" cümlesini gururla söylediğini belirtti. 2020 yılına koronavirüs korkusuyla girildiğini belirten Koca, 15 Ocak'ta bu yeni hastalığa yaklaşımın nasıl olacağını belirleyerek, 81 ilin hıfzıssıhha kurullarını harekete geçirdiklerini ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nu oluşturduklarını hatırlattı.

'UYGULAMALARIMIZDA BAZI DEĞİŞİKLİKLERE GİDEBİLİRİZ'

Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarihin 11 Mart'ta, dünyada hastalığın yayıldığı sınırlı sayıda ülkede toplam vaka sayısının 119 bin 132 olduğunu kaydeden Bakan Fahrettin Koca, bugün 210 ülkede 3 milyon 747 bin 301 vaka, 258 bin 962 ölüm sayısına gelindiğini aktardı. Koca, dünyada hızı kesilemeyen salgının Türkiye'de 4 hafta içerisinde en üst düzeye ulaşıp inişe geçtiğini belirterek, "11 Nisan günü 33 bin 170 kişiye test yaparak bir günde 5 bin 138 vaka tespit etmiştik. Bu bir günde en çok vaka tespit ettiğimiz tarihti. 29 Nisan'da günlük test sayımız 43 bin 498'e ulaştı. Test sayısında bu artışa rağmen tespit edilen vaka sayısı azalmaya başladı. 29 Nisan 2020 koronavirüsle mücadelemizle birinci dönemi geride bıraktığımız tarihtir. Dün itibariyle iyileşen hasta sayımız, 73 bin 285'e çıkmıştır. İyileşen vaka sayısı ile toplam vaka sayısı arasındaki fark azalıyor. İçinde bulunduğumuz haftada önemli bir gelişme oldu. Bu hafta ilk kez iyileşen hasta sayımız mevcut koronavirüs hasta sayımızı aştı. Belirttiği sonuçlar tanı ve tedavideki başarı, salgını kontrol altına aldığımızın kanıtlarıdır. Artık salgın yönetiminde güncel politika ve uygulamalarımızda bazı değişikliklere gidebiliriz" diye konuştu.

'ÖZGÜR AMA KONTROLLÜ OLACAĞIZ'

Bakan Koca, koronavirüsle mücadelenin ikinci döneminde de başarının anahtarının tedbir olduğunu belirterek, "Tedbir zorunludur; çünkü tehdit devam etmektedir. Virüsü taşıyan insanların tamamının hastanelerde veya evde izolasyon altında olduğunu düşünmek, büyük yanılgıdır. Virüs, şu anda ön göremeyeceğimiz bir dönem boyunca dünyada, bu toplumda, aramızda dolaşmaya devam edecektir. Virüs, konuk olduğunuz yerde, bindiğiniz asansörde, gittiğiniz berberde karşınıza çıkabilir. Bunu tam olarak bilemezsiniz. Salgın kontrol altına alınmıştır ama virüsle ilgili gerçekler değişmemiştir. Eviniz, virüse karşı halen en güvenli ortam olmaya devam etmektedir. Bu gerçek, virüse karşı mücadele ederek kazandığımız serbestliklerden vazgeçmek anlamına gelmez. Özgür ama kontrollü olacağız" dedi.

'YENİ DÖNEM, TEDBİRLERLE ÖZLEMLERİN SENTEZİDİR'

Türkiye'nin, tüm dünyanın model alma çabasında olduğu bir mücadelenin sahibi olduğunu vurgulayan Koca, başlayan yeni dönemin tipik bir normalleşme dönemi olmadığını belirterek, "Kısıtlamaların biraz esnediği dönemdir. Hayatımızın, sağlığımızı garanti edecek şekilde kısmen özgürleşmesidir. Yeni dönem, tedbirle özlemlerin sentezidir. Başlayan günler, 11 Mart'tan bu yana gösterdiğimiz çabanın şimdiki ödülüdür. Ama bu ödül, büyük ödül değildir. Hassas davranmazsak, serbestlik yeni mecburiyetlere yol açar. Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı ikinci bir dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük. Salgın, yeni ölümlerle ilk başarıları adeta sıfırladı. Türkiye'de salgın mevcut şartlarda kontrol altına alınmıştır. Mayıs ayına kıyasla, haziran ayına ilişkin öngörülerimiz daha da somuttur. Ama koronavirüs tehdidi ortadan kalkmış değil. Bu son taşıyıcının izolasyonu, tedavisiyle mümkün. Risk varlığını daha uzun süre sürdürecek" diye konuştu.

'KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT'

Bakan Koca, koronavirüsle mücadelenin ikinci dönemindeki hedefleri şu şekilde sıraladı:

"Hedefimiz hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmak ve hayatı yeniden düzenlemektir. Bazı kısıtları esnettiğimiz yeni döneme isim vermeyi yararlı buluyoruz. Bu ismin riskleri kontrol altına almamıza yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü isim bize mücadelemiz için bir fikir verecektir. Bu isim kontrollü sosyal hayattır. Önümüzdeki günlerde evlerimizden daha sık dışarıya çıkacağız. Ev hayatından sosyal hayata geçiş artacak. Virüse karşı mücadelede bu yeni durumun kuralları, tedbirleri olmalıdır. Kontrollü sosyal hayat ifadesi bunların bir özetidir. Kontrollü sosyal hayat hastalıkla mücadelede ikinci dönemin stratejisidir. Bir arada olduğumuz tüm alanlar için yeni yaşam biçimidir. Özgür ama tedbirli bir hayat tarzına geçiyoruz. Kuaföre gidebileceğiz ama önce belirlenmiş önlemlerin orada alınıp alınmadığına bakacağız. Alışveriş yapabileceğiz ama ulaşıma, girişlere, yoğunluğa dikkat edeceğiz. Dışarı çıkmamız gerekiyorsa mutlaka maske kullanacağız. Sosyal mesafeyi dikkatli bir şekilde ayarlayacağız."

'YÜKSEK BİR FİYATTAN OLMAMAK KAYDIYLA BİRÇOK YERDEN ALINABİLECEK'

Açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Fahrettin Koca, tıbbi maskelerin satışına ilişkin soru üzerine, "Kontrollü sosyal hayat şeklinde tanımlanan daha bir normalleşme ve kısıtlı serbestliğin olduğu ikinci dönemde maskeye ihtiyacın daha fazla olacağını biliyoruz. Çünkü dışarıya maskesiz hiç kimsenin çıkmasını uygun görmüyoruz. Bu sebeple bizim özellikle eczaneler üzerinden 20-65 yaş arası için 10 günde bir 5'li bir paket ücretsiz verilmesi şeklinde bir uygulamamız vardı. Bununla ilgili de yaklaşık 40 milyon kişiye mesaj gitti ve dağıtımı yapıldı. Şu ana kadar dağıtımı yapılan maske sayısı bu anlamda 160 milyonu buldu. Bu yeni dönemde ihtiyacı daha fazla olabilecek vatandaşımız olacak. Bu ihtiyacı gidermek anlamında yüksek bir fiyat olmamak kaydıyla, vatandaşın kolay erişebilir olduğu bir fiyatın belirlendiği dönem olacak. Bununla ilgili olarak ücretsiz verdiğimiz maskeler dışında vatandaşın ihtiyacının daha fazla olma durumunda maskeye erişebilmek için eczanelerden ve marketler, medikal mağazalar dahil olmak üzere birçok yerden alabilmelerinin önü açıldı" diye cevap verdi.

AÇILACAK İŞLETMELERLE İLGİLİ REHBERLER YAYINLANACAK

Koca, hafta başında faaliyete geçirilecek sektörlere yönelik tedbirlerin sorulması üzerine, "Açılacak her bir meslek gruplarına biz rehberler yayımlamış olacağız. Yani, bir kuaföre, berbere, giyim mağazasına giderken o işletmenin uyması gereken kurallar ve oraya nasıl gidilmesi gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberler yayımlanacak. Bunun hem ilgili işletmelerde asılı olmasını istiyoruz hem de web sayfalarında olmasını istiyoruz. Bununla ilgili Bilim Kurulumuzca bütün sektörlerle ilgili çalışılıp, önümüzdeki süreçte açılacak işletmelerle ilgili rehberlerin hazırlığı tamamlamış olacak" dedi.

'BUNDAN SONRAKİ SORUMLULUK FEDERASYONUNDUR'

Futbol liglerinin devam etmesi kararıyla ilgili konuşan Koca, şunları söyledi:

"Futbol geniş bir konu, geniş kitleleri ilgilendiren, herkesi ilgilendiren bir alan. ve burada kararı vermesi gereken Federasyon'un kendisi olduğunun özellikle altını çizerek ifade etmiştim. Bugün yapılan açıklamalardan gördüğüm şekliyle Federasyon'un bir Sağlık Kurulu'nun olduğunu biliyoruz. Bu Sağlık Kurulu'nun hazırladığı, bu süreci nasıl yönetmeleriyle ilgili bir çalışma olduğunu da biliyoruz. Başkanın kendi ifadeleri de zaten o şekilde. Dolayısıyla özgür kendi iradeleriyle kararı Federasyon zaten verdi. Bundan sonraki sorumluluk da Federasyonundur."

'ÖRNEKLEM YÖNTEMİYLE 150 BİN KİŞİ TARANACAK'

"Sadece bölgesel değil, Türkiye genelinde bu salgının derecesini, hastalık durumunu, taşıyıcılığını görmek istiyoruz. Bununla ilgili TÜİK ile bir çalışma yapıyoruz" diyen Bakan Koca, PCR ve antikor testlerini yaparak taşıyıcılığı, koruyuculuğu ve hastalık durumunu ortaya koyan geniş kapsamlı bir çalışma yapılacağını kaydetti. Koca, 150 bin kişinin taramasının yapılacağı örneklem çalışmasına başlandığını kaydetti.

'KAPALI OLMAYA DEVAM EDİYORLAR'

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı veya herhangi bir bakanlık ile hükümetin alışveriş merkezlerine (AVM) ilişkin kapatma kararı bulunmadığını kaydeden Koca, lokanta, restoran, kafe, berber gibi işletmelerin kapatılması üzerine AVM'lerin de kendi tasarrufları ile kapandığını kaydetti. Koca, "Restoran, kafe ve lokantalar, AVM açılıyor diye açılmayacak. Öyle bir karar yok. AVM'leri işletme sahipleri açıyor olsa da şu süreçte bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek. Çünkü bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın da herhangi bir bakanımızın da açıklaması olmadı. Yani kapalı olmaya devam ediyorlar" açıklamasında bulundu

'RUHSATLANDIRMA SAFHASINDA OLMADIĞINI BİLİYORUZ'

Bakan Koca ayrıca, koronavirüs tedavisinde kullanılması beklenen TR-C 19 ilacının ruhsatlandırılmasıyla ilgili, "Ruhsatlandırma safhasında olmadığını biliyoruz. Bütün bu anlamda araştırmaların olduğunu biliyoruz ve bu dönemde klinik araştırma safhasına geldiğini biliyoruz. Klinik safhasından sonra ilaçta ruhsat safhasına gelinmiş olur. O nedenle bizde takip ediyoruz" dedi.


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 09:52 Kaynak: DHA


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