Bakan Koca: Rize'de gözlem altında tutulan hasta koronavirüs değil - Son Dakika

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Bakan Koca: Rize'de gözlem altında tutulan hasta koronavirüs değil
11 dakika önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın yapılan tetkiklerinde koronavirüse rastlanmadığı, mevsimsel grip olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:10 Kaynak: DHA
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın yapılan tetkiklerinde koronavirüse rastlanmadığı, mevsimsel grip olduğunu açıkladı.
?Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın koronavirüs değil, mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek."
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