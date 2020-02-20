Bakan Koca: Rize'de gözlem altında tutulan hasta koronavirüs değil - Son Dakika
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Bakan Koca: Rize'de gözlem altında tutulan hasta koronavirüs değil

11 dakika önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın yapılan tetkiklerinde koronavirüse rastlanmadığı, mevsimsel grip olduğunu açıkladı.

Bakan Koca: Rize'de gözlem altında tutulan hasta koronavirüs değil, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın yapılan tetkiklerinde koronavirüse rastlanmadığı, mevsimsel grip olduğunu açıkladı.

?Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi: "Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın koronavirüs değil, mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek."


Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:10 Kaynak: DHA
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