Bakan Koca: Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye - Son Dakika

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Bakan Koca: Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye
6 saat önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının alkışlanmasına ilişkin, "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye" dedi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarının alkışlanmasına ilişkin, "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Saat 21.00 alkışı için sağ ol Türkiye! Şehir şehir, ev ev çağrımıza uydun. Özverili sağlık çalışanlarımıza alkışınla güç verdin. Yarın, ertesi gün aynı saatte minnettarlığımızın sesi tekrar duyulsun! Üst üste 3 gün alkışlayalım" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:57 Kaynak: DHA
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