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Bakan Koca: "Sadece THY değil bütün havayollarıyla ilgili İran'dan uçuşlara izin verilmediğini...
6 saat önce
Bakan Koca: "Sadece THY değil bütün havayollarıyla ilgili İran'dan uçuşlara izin verilmediğini özellikle söylemek istiyorum.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:42 Kaynak: AA
Bakan Koca: "Sadece THY değil bütün havayollarıyla ilgili İran'dan uçuşlara izin verilmediğini özellikle söylemek istiyorum."
Son Dakika Niğde'de koronavirüs şüphesi Ruhani'den koronavirüs açıklaması: Düşmanın bir planı ve komplosudur ABD'den İran'a destek veren Türkiye'nin de yer aldığı 13 ülkeye yaptırım kararı İran Sağlık Bakanı Yardımcısı'nın ardından Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de, koronavirüse yakalandı