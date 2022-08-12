Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından, "Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. 'Yönetmelik dili' hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Koca, 'Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği'nin Resmi Gazete'de yayımlandığını duyurdu - Son Dakika

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