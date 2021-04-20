Son dakika haberi... Bakan Koca:  Sağlık çalışanları yılı sağlıkçıların emekleri ile anılacak - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Iğdır'da kazaya karışan sağlık çalışanlarının aracını paylaşarak "Sağlık çalışanları yılı sağlıkçıların emekleri ile anılacak" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bu araç Iğdır'da bir hastanın filyasyonunu tamamladıktan sonra dönüş yolundaki sağlık çalışanlarımızı taşıyordu. Doktor, hemşire ve şoförümüzün durumları iyi. Sağlık çalışanları yılı sağlıkçıların emekleri ile anılacak. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,