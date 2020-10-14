Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarımız içinde testi pozitif olanların sayısı 40 bini geçti" - Son Dakika

Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarımız içinde testi pozitif olanların sayısı 40 bini geçti"
14.10.2020 20:50
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. (11)
Koca: "Sağlık çalışanlarımız içinde testi pozitif olanların sayısı 40 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısının 107 olduğunu söyleyebilirim."
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