Bakan Koca: Sağlık çalışanlarımıza yönelik iyileşmeler sağladık - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Ek Ödeme ve Birlikte Kullanım yönetmeliklerinin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, "Bu iki yönetmelik ile sağlık çalışanlarımıza yönelik iyileştirmeler ve vatandaşımıza hizmet sunumunda önemli düzenlemeler getirdik" dedi.

Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Ek Ödeme ve Birlikte Kullanım yönetmeliklerinin bugün Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirtti. Bu iki yönetmelik ile sağlık çalışanlarına yönelik iyileştirmeler ve vatandaşa hizmet sunumunda önemli düzenlemeler getirdiklerini kaydeden Bakan Koca, "Yeni düzenleme ile sağlık turizmi alanında hizmet veren ve mükemmeliyet merkezlerinde görev yapan personelimizin ek ödemelerini artırıyoruz. Zor ve riskli branşlarda görev yapan uzman tabipler ile yine riskli alanlarda çalışan tabip dışı personele, hizmet sunduğu alanın özelliklerine göre farklı ek ödeme katsayıları tanımladık. Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (MHRS) etkin kullanan hekimlerimizin ek ödemelerini artırarak MHRS ile hasta muayenesini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca fedakarca görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerimizin ek ödemelerinde de iyileşme sağladık" dedi.

'SAĞLIK SİSTEMİMİZE GÜÇ KATACAK'

Bakan Koca, Birlikte Kullanım yönetmeliğinin ise, Bakanlığa bağlı hastanelerle üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakülteleri arasındaki işbirliği alanlarını düzenlediğini belirterek, şunları kaydetti: "En önemli yenilik, artık bir hastanenin birden fazla üniversite ile afiliye olmasına olanak tanınması. Böylece, özellikle şehir hastanelerimizi birden fazla üniversite ile birlikte kullanarak vatandaşımıza daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Bir diğer önemli değişiklik ise, ilgili üniversitenin öğretim görevlileri ve diğer personeli ile bundan böyle sözleşme imzalanacak olması. Sözleşme süresi en fazla üç yıl olacak ve süre sonunda tekrarlanabilecek. Bu sözleşmelerde, öğretim görevlilerinin hizmet sunumu, eğitim ve bilimsel araştırmalara yönelik hedefleri belirlenecek ve yıllık değerlendirmeler yapılacak. Sağlık sistemimize güç katacak bu düzenlemelerin hayırlı olmasını diliyorum."

ANKARA, -