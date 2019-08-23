Son Dakika Haberleri: Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara şikayete gerek kalmaksızın kolluk...
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Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara şikayete gerek kalmaksızın kolluk...

1 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ve Bakanlık yetkililerinin katılacağı "İl Yöneticilerine Yönelik Eğitim Programı"nın açılışına katıldı.

Bakan Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ve Bakanlık yetkililerinin katılacağı "İl Yöneticilerine Yönelik Eğitim Programı"nın açılışına katıldı.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:21 Kaynak: AA
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