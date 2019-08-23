Bakan Koca: "Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlara şikayete gerek kalmaksızın kolluk...
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ve Bakanlık yetkililerinin katılacağı "İl Yöneticilerine Yönelik Eğitim Programı"nın açılışına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:21 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ve Bakanlık yetkililerinin katılacağı "İl Yöneticilerine Yönelik Eğitim Programı"nın açılışına katıldı.
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