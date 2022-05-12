Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri açıkladı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri açıkladı Açıklaması

12.05.2022 23:41
Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri açıkladı Açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemelerin, çok yakında Meclis gündemine alınacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemelerin, çok yakında Meclis gündemine alınacağını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, sağlık çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesine ilişkin yeni düzenlemelerle ilgili paylaşımda bulundu.

Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanunun ardından, "Ara vermeden sıra ekonomide" ifadelerini kullanan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın maaş ödeme sistemleri ve özlük haklarında iyileştirmeler sağlayacak düzenlemeler, çok yakında Meclis gündemine alınacak." bilgisini verdi.

Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Bugünkü yasal gelişmelerin hemen ardından, sabit ek ödemeler, maaşla tek bordroda merkezi bütçeden ödenecek, herhangi kayba yol açmaksızın emekliliğe yansıtılacak. Döner sermayeden ek ödeme vermeyen hastane kalmayacak. Özverili çalışan hekimlerin, sağlık personelinin ek ödemelerinde artış yapılacak. 3600 Ek Gösterge düzenlemesiyle birlikte emeklilikte yeniden düzenleme yapılacak. Cumhurbaşkanımızın 14 Mart müjdeleri ile başlayan süreç, Milli İradeyi temsil eden Meclis'te kısa zamanda karşılığını bulacak."

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Fahrettin Koca, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri açıkladı Açıklaması - Son Dakika


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