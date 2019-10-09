Son Dakika Haberleri: Bakan koca: sağlık kadromuz askerlerimizin yanı başında görev yapacak
Son Dakika Güncel Bakan koca: sağlık kadromuz askerlerimizin yanı başında görev yapacak

Bakan koca: sağlık kadromuz askerlerimizin yanı başında görev yapacak

48 dakika önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında görev yapacak.

Bakan koca: sağlık kadromuz askerlerimizin yanı başında görev yapacak, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında görev yapacak." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sağlık kadrosunun göreve hazır olduğunu belirten Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Sınırlarımızdaki terör tehditini sona erdirmek, vatanından sökülmüş milyonlarca insana güvenli bir hayat sağlamak, ailelerinden ve yuvalarından koparılmış yavrulara güvenli bir yuva oluşturmak, içinde bulunduğumuz coğrafyaya barış ve esenlik getirmek için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Operasyon boyunca hekimlerimizle, sağlık personelimizle, UMKE ve 112 acil ekiplerimizle, kara ve hava ambulanslarımızla, bölge hastanelerimiz ve mobil hastanelerimizle, mevcut tüm imkan ve kabiliyetimizle şanlı ordumuzun yanındayız. Sağlık kadromuz cephe gerisinde, sınır hattında ve sınır ötesinde askerlerimizin yanı başında görev yapacak. Dualarımız Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman neferleriyle."


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 07:47 Kaynak: DHA
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