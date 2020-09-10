Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın toplantıya başkanlık etmesi
Toplantının katılımcıları VAN - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, gün boyunca Van, Muş, Hakkari, Bitlis İl sağlık müdürleri, Saha koordinatörleri, Kamu Hastaneleri Başkanları, Halk Sağlığı Başkanları ve Hastane Başhekimleriyle değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 18:39 - Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Bakan Koca, sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika