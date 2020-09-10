Bakan Koca, sağlık kuruluşlarının yetkilileriyle il değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika

Toplantının katılımcıları VAN - Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, gün boyunca Van , Muş , Hakkari , Bitlis İl sağlık müdürleri, Saha koordinatörleri, Kamu Hastaneleri Başkanları, Halk Sağlığı Başkanları ve Hastane Başhekimleriyle değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca 'nın toplantıya başkanlık etmesi

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