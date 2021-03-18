Son dakika haberi... Bakan Koca: Adaletli ek ödeme için köklü revizyon çalışması gündemimizde - Son Dakika

Son dakika haberi... Bakan Koca: Adaletli ek ödeme için köklü revizyon çalışması gündemimizde

18.03.2021 14:39
Son dakika haberi... Bakan Koca: Adaletli ek ödeme için köklü revizyon çalışması gündemimizde, System.String[]

Son dakika haberleri... SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarının aldığı ek ücretlerde hakkaniyet eksikliğinin farkındayız. Daha adaletli bir ek ödeme sisteminin getirilmesi adına köklü bir revizyon çalışması gündemimizde" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık çalışanlarının aldığı ek ücretlerde hakkaniyet eksikliğinin farkındayız. Daha adaletli bir ek ödeme sisteminin getirilmesi adına köklü bir revizyon çalışması gündemimizde" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) 6'ncı Dönem 6'ncı Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı. Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının her gününün başka bir zorlukla geçtiğini belirten Bakan Koca, sağlık çalışanlarının hayat vermek adına kendi hayatlarını feda ettiğini söyledi. Tüm koruyucu tedbirlere rağmen pandemiden etkilenenlerin yine sağlık çalışanları olduğunu belirten Koca, "Bu dönemde çok sayıda personelimizi kaybettik. Ebediyete uğurladığımız meslektaşlarımızın acılarını yaşamayı ve iyileşerek aramıza katılan arkadaşlarımızın mücadelemize yeniden destek vermesinin tesellisiyle işlerimize hiç aksatmadan devam ettik. Tek bir boşluk bırakmadan, evdeki hastanın takibinden yoğun bakımdaki en ağır hastanın takibine kadar her aşamada sağlık çalışanlarının fedakarlığını ve adanmışlığını görmek mümkün" dedi.

'EK ÜCRETLERDE HAKKANİYET EKSİKLİĞİNİN FARKINDAYIZ'Bakan Koca, sağlık çalışanlarının aldığı ek ücretlere ilişkin, "Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının gönlümüzden geçen karşılığını veremediğimizi burada tekrar ifade etmek isterim. Ancak ülkemizin mevcut mali imkanları dahilinde en iyiyi vermeye gayret ediyoruz. Ayrıca personelin aldığı ek ücretlerde hakkaniyet eksikliğinin de farkındayız. Daha adaletli bir ek ödeme sisteminin getirilmesi adına köklü bir revizyon çalışması gündemimizde. Nöbet ücretlerinin düşüklüğü ve farklı yorumlanabilen mevzuat nedeniyle yapılan farklı ödemeler konusunun da farkındayız. Bu hususta yapılacak düzenlemelerde tarafların desteğine de ihtiyacımız var" diye konuştu.'MECLİSİMİZDEN BEKLENTİLERİMİZ VAR'Sağlık çalışanlarının yükünün giderek arttığını kaydeden Bakan Koca, "Personel sayısının artırılması ve yurt içinde adil dağılımın temini için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Geçmişte çeşitli istihdam modelleriyle bu açık kapatılmaya çalışılmıştır; ancak istihdam yöntemlerinin farklılığı aynı yerde yan yana çalışan personeller arasında özlük hakları açısından da farklılıklara sebep olmuştur. Bu farklılıkları zaman içerisinde ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler konusunda yüce Meclis'imizden beklentilerimiz var. Çalışanların haklarının iyileştirilmesi konusunda kararlılık mevcuttur. Ancak yaşanan pandemi ve bunun getirdiği ekonomik dalgalanma birçok hedefi geciktirmiştir. Neticede Meclis'imiz, kabinemiz, bürokrasimiz, çalışanlarımız ve çalışanlarımızın sözcüsü olan sendikalarımız ile iş birliği içinde taleplerimizin rahat karşılandığı günlere yakında kavuşacağımıza inanıyorum. Bu anlamda sağlık çalışanlarımızın sesini ses birliği haline getirip, önümüzdeki dönemde çözüm getirme noktasında bir sinerji oluşturarak, yoğun bir çalışma içerisinde olacağımızdan emin olabilirsiniz. Pandemi sürecinde neler yaptığımızı, sağlık çalışanlarının neleri başardığını sadece ülkemiz değil tüm dünya görmüş oldu. Her türlü fedakarlığı gösteren sağlık çalışanlarımızın çok şeyi hak ettiğine inanıyorum. Burada ses birliği halinde sorunları çözeceğimize inanıyorum. Sorunlarınızın farkında olduğumuzun bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş ise sağlık çalışanlarının fedakarlığını, siyasi iradeden ve bürokrasiden de beklediklerini dile getirerek, "Sağlık çalışanlarımızın ücret adaletsizliğinden sözleşmeli istihdam türüne kadar birçok sorunu var. Bizim mücadelemiz emeğin ve alın terinin mücadelesi. Artık kronik hale gelen sorunlar için ivedilikle adımlar atılmalı" dedi.

Son dakika haberi... Bakan Koca: Adaletli ek ödeme için köklü revizyon çalışması gündemimizde
Son dakika haberi... Bakan Koca: Adaletli ek ödeme için köklü revizyon çalışması gündemimizde
Son dakika haberi... Bakan Koca: Adaletli ek ödeme için köklü revizyon çalışması gündemimizde

Fahrettin Koca, İstihdam, Pandemi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Bakan Koca: Adaletli ek ödeme için köklü revizyon çalışması gündemimizde - Son Dakika


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