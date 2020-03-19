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Bakan Koca: "Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek...
6 saat önce
-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de soruları yanıtlaması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de açıklamalarda bulundu.
-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de soruları yanıtlaması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de açıklamalarda bulundu.(3)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:16 Kaynak: AA
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