Bakan Koca: "Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek... - Son Dakika

Bakan Koca: "Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek...

6 saat önce

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de soruları yanıtlaması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de açıklamalarda bulundu.

-Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de soruları yanıtlaması TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de açıklamalarda bulundu.(3)

Bakan Koca: Sağlık üzerinden politika yapmanın hiçbir siyasetçiye şifa olmayacağını söylemek...

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:16 Kaynak: AA

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