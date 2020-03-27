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Bakan Koca: "Şahısların veya özel bir kuruluşun kendi başına kit alarak, numuneleri test ediyor...
6 saat önce
Bakan Koca: "Şahısların veya özel bir kuruluşun kendi başına kit alarak, numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil."
Bakan Koca: "Şahısların veya özel bir kuruluşun kendi başına kit alarak, numuneleri test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:00 Kaynak: AA
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