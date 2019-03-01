Bakan Koca, Sakarya'da Böbrek Nakli Merkezini Açtı

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Eski Eşini Silahla Vurup Öldüren Gözü Dönmüş Koca, Aynı Silahla İntihar Etti

Kampanya Koşullarını Yerine Getirmeyen Firmaya, Şikayet Üzerine 241 Bin Lira Ceza Kesildi

Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi