Bakan Koca, saldırıya uğramasına rağmen hastasının doğumunu gerçekleştiren doktorla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca, saldırıya uğramasına rağmen hastasının doğumunu gerçekleştiren doktorla görüştü - Son Dakika

Bakan Koca, saldırıya uğramasına rağmen hastasının doğumunu gerçekleştiren doktorla görüştü

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de hasta yakını tarafından saldırıya uğramasına rağmen kutsal mesleğinin gereğini yerine getirip doğumu gerçekleştiren Operatör Doktor Gökhan Gönen'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Koca, saldırıya uğramasına rağmen hastasının doğumunu gerçekleştiren doktorla görüştü, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Osmaniye'de hasta yakını tarafından saldırıya uğramasına rağmen kutsal mesleğinin gereğini yerine getirip doğumu gerçekleştiren Operatör Doktor Gökhan Gönen'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Koca, sosyal medya hesabı Twitter'daki paylaşımında, "Saldırgan hakkında gerekli hukuki işlem yapılmıştır. Sürecin takipçisi olacağım." ifadelerini kullandı.

Rahatsızlanan iki aylık hamile eşini Osmaniye Devlet Hastanesi doğum servisine getiren M.B, hasta kaydı konusunda çıkan tartışmada, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Gönen'i darbetmiş, doktorun şikayeti üzerine gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Gönen, kendisine yapılan ilk yardımın ardından, acil müdahale gereken hamile bir kadının sezaryen ameliyatına girmişti.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:20 Kaynak: AA
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