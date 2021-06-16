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Bakan Koca: Salgın engelini bu yaz aşacağız - Son Dakika

Bakan Koca: Salgın engelini bu yaz aşacağız

16.06.2021 19:21
Bakan Koca: Salgın engelini bu yaz aşacağız, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Devletimizin gücü ve halkımızın kararlı desteği sayesinde salgın engelini bu yaz aşacağız. Bugünlere nasıl geldiğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızın neler olduğunu asla unutmamamız gerekiyor.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Devletimizin gücü ve halkımızın kararlı desteği sayesinde salgın engelini bu yaz aşacağız. Bugünlere nasıl geldiğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızın neler olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Dünü unutarak yarını inşa edemeyiz. Son günlerdeki tek söz ve ricam; lütfen en kısa sürede aşınızı olun" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Toplantının ardından açıklamada bulunan Koca, bugün vatandaşların huzurlarında son günlerde güzel haberler vermiş olmanın huzuru ile bulunduğunu belirterek, "Salgına son verecek olan aşı programımızın arzu ettiğimiz ivmede devam ediyor olmasından son derece memnunum. Salgınla birlikte girdiğimiz zorlu mücadelede düşmanın zayıf tarafını yakalamış ve onu köşeye sıkıştırmış durumdayız. Aşı programımız mücadele üstünlüğünü bize kazandırdı. Burada çok yoğun emekler verildi. Başta sizler sabırla ve birlik içinde bu mücadelenin en önemli neferleri oldunuz. Sağlık çalışanlarımız insanüstü gayretlerle çalıştı. Her bir vatandaşımıza bugünlere ulaşmamızda gösterdiği birliktelik ve sabır için müteşekkirim. Sağlık ordumuz gücünü, hastalarımızı tedavi etmekten vatandaşlarımızı koruyacak olan aşı programına kaydırmış durumda" dedi.

'SON ATAK AŞI ZAFERİ İLE GELECEK'Bakan Koca, aydınlık ve sağlıklı yarınların habercisinin gün gibi ortada olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Son atak aşı ile zaferi getirecek. Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğimiz zamana sayılı günler kaldı. Son bir hafta içinde; aşılarımızı çalışma hayatı, eğitim hayatı, sanat ve kültür hayatından, pek çok meslek ve yaş grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Yarın itibariyle 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz. Güçlü sağlık altyapımızla ve halkımızın gösterdiği yoğun teveccüh sayesinde toplumsal bağışıklık hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Bugün itibariyle birinci dozda yaklaşık 23 milyon, ikinci dozda 14 milyon olmak üzere toplam uyguladığımız doz sayısı 37 milyonu buldu. Bu güce güvenin demiştik. Bunun bir işaret zamiri olduğundan bahisle kimdir bu gücün sahibi sorusunu soranlar oluyor. Bu gücün sahibi elbette Devletimizdir. Devletimizin gücü büyüktür. Bu güce güveni güçlü şekilde gösteren halkımıza ve bu gücün en önemli unsurlarından biri olan sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Aşılama kapasitemizin gerçek sınırlarını henüz görmediniz. Yapabiliriz dediğim rakamlara ulaştığımızı çok yakında görecek ve güçlü alt yapımızın sağladığı güvenden emin olacaksınız. Salgını önlemenin en önemli silahı olan yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz. Yerli imkan tam bağımsızlık nişanıdır. Buna çok yaklaştığımızı görüyorum'."'BU YAZ DA TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM'"Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak aynı zamanda salgın haberlerinden kurtulduğumuz son yaz da olacak" diyen Koca, şöyle konuştu: "Hepimiz sevdiklerimizle aramızdaki mesafeden kurtulacağız. Aşılanmış nüfusumuzu artırmak ne kadar önemli ise vaka oranlarımızı hızlı şekilde azaltmak da aynı derecede önemli. Covid 19 bulduğu imkanları değerlendirme gücünü hala koruyor. Normalleşmede kontrolü kaybettiğimiz zaman varlığını vaka tablolarına yansıtacağını biliyoruz. Vaka, hasta, ağır hasta, vefat oranlarımız tedrici olarak düşüyor. Ancak halen aktif 80 binden fazla vakamız olduğunu göz ardı edemeyiz. Unutmamalıyız ki zafere en yakın zaman riskin de en yüksek olduğu zamandır. Teyakkuzda olmalı ve asla tedbirleri boş görmemeliyiz. Hep birlikte verdiğimiz üstün mücadelenin selameti için bu yaz da tedbiri elden bırakmayalım. Sosyal alanlarımızın tamamının aşı ile korunaklı hale geleceği ana kadar riskli ortamlardan uzak duralım. Birlikten kuvvet doğar atasözünü salgınla mücadelede yaşayarak bir kez daha tecrübe ettik."'LÜTFEN EN KISA SÜREDE AŞINIZI OLUN'

Bakan Koca, virüse karşı mücadelede birlik olmanın çok önemli olduğunu vurgulayarak, "'Mücadeleye her bir bireyin katılımını tesis ettik. Bu hepimizin büyük gayret ve fedakarlıkları ile oldu. Mücadelenin yeni ve son aşaması aşı programımızdır. Devletimizin gücü ve halkımızın kararlı desteği sayesinde salgın engelini bu yaz aşacağız. Gelecek hafta sizlerle salgının önemli istatistiklerini ve bize ödettiği bedelin sağlıktaki karşılığını göstermek üzere bir toplantı yapacağım. Bugünlere nasıl geldiğimizi ve ardımızda bıraktıklarımızın neler olduğunu asla unutmamamız gerekiyor. Dünü unutarak yarını inşa edemeyiz. Son sözüm son günlerdeki tek söz ve ricam; Lütfen en kısa sürede aşınızı olun" ifadesini kullandı.


Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Bakan Koca: Salgın engelini bu yaz aşacağız - Son Dakika


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