Bakan Koca: "Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek için teması...
04.11.2020 19:07
Bakan Koca: "Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek için teması azaltın.
Bakan Koca: "Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek için teması azaltın."
Bakan, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek için teması... - Son Dakika
Son Dakika Bayraktar AKINCI TİHA uzak meydana iniş-kalkış testini başarıyla tamamladı PSG'li futbolcular, otelin asansöründe 50 dakika mahsur kaldı Hakkari'de hain terör saldırısı: 1 işçi şehit, 2 işçi de yaralı Tecrübeli futbolcu Malik Tahirler, enkazın altında saatlerce ölen annesine sarılarak kurtarılmayı bekledi İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İzmir'de depremin ardından iki ayrı noktada yer altından sıcak su çıkmaya başladı Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü