Bakan Koca: Salgınlar tedbirsiz aşılmaz - Son Dakika

Bakan Koca: Salgınlar tedbirsiz aşılmaz

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı tedbir uyarısında bulunarak, "Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum" dedi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına karşı tedbir uyarısında bulunarak, "Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünü, salgın hiç yokmuş gibi yaşarsak, yarın, önlenebilir nedenlere rağmen; on dokuz can kaybımızın, bin yüz yirmi yedi yoğun bakım hastamızın olduğu dünü bile iyi günlerimizden biri kabul ederiz. Salgınlar tedbirsiz aşılmaz. Tedbirli bir gün diliyorum. Mesajımızın ulaştığı herkes, bugün dışarıda maskesini takıyor, mesafe kuralına uymak için çaba gösteriyor mu? Salgına karşı kaç kişiyiz?" dedi.

Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı


Fahrettin Koca, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 09:56 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Salgınlar tedbirsiz aşılmaz - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

13:30 Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:36 İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 10:36 Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler 10:10 Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım 09:36 Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar 09:34 Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti 09:21 Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor 09:10 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor 08:18 Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor 08:18 Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
15:56
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
15:41
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
15:41
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
15:12
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
15:00
Fenerbahçe'nin sözleşme yenilemeyi reddettiği Iagupova, sevgilisiyle birlikte eski takımı Çukurova'ya transfer oldu
14:52
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
14:47
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
14:36
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
14:30
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
14:05
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 16:10:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca: Salgınlar tedbirsiz aşılmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]