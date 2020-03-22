Bakan Koca, Samsunlu kardeşlerin 'evde kalın' mesajını paylaştı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anneleri sağlıkçı, babaları ise asker olan 2 kardeşin 'evde kalın' mesajını paylaşarak, "Mesajı herkes alsın istedik" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Samsun'da yaşayan, biri kız diğeri erkek 2 kardeşin 'evde kalın' mesajını sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından paylaştı. Bakan Koca, kardeşlerin "Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker. İkisi de çalışıyor, izinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın" yazısına kendi Twitter hesabında yer verdi. Koca, kardeşlerin fotoğrafını "Bu mesaj Samsun'dan geldi. Mesajı herkes alsın istedik" notuyla paylaştı.