Bakan Koca: Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı - Son Dakika
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Bakan Koca: Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı

18.03.2023 15:46
Bakan Koca: Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandığını, yapılacak yeni açıklamaya kadar içme suyu olarak kullanılmaması gerektiğini duyurdu.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandığını, yapılacak yeni açıklamaya kadar içme suyu olarak kullanılmaması gerektiğini duyurdu.

Bakan Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı. Arıtma tesislerinden geçerek evlere ulaşsa da şebeke suyu, bir süreliğine sadece genel amaçlar için kullanılmaya elverişlidir. Şebeke suyu, yapılacak yeni açıklamaya kadar, içme suyu olarak kullanılmamalıdır" dedi.


Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bakan Koca: Şanlıurfa'ya şebeke suyu verilmeye başlandı - Son Dakika
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