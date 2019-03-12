Bakan Koca: Şehir Hastaneleri İçin Borç Yüklenim Anlaşması İmzalanmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir hastanelerinde ne acil poliklinik sayısında ne ameliyat sayısında ne yoğun bakım doluluk oranında ne yatan hasta oranında herhangi bir garanti, asla söz konusu değil.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir hastanelerinde ne acil poliklinik sayısında ne ameliyat sayısında ne yoğun bakım doluluk oranında ne yatan hasta oranında herhangi bir garanti, asla söz konusu değil. Ne Sağlık ne de Maliye Bakanlığı şehir hastaneleri için hiçbir şekilde borç yüklenim anlaşması imzalamadı. Biz sadece vereceğimiz kiradan sorumluyuz" dedi.



Sağlık Bakanı Koca, 14 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılacak Ankara Şehir Hastanesi'ni medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerine tanıttı. Hastanede düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nin 700 yoğun bakım kapasitesine, 131 ameliyathane ile 2 hibrit ameliyathaneye ve 904 poliklinik yatağına sahip olduğunu söyledi. Koca, 1 aydır acil dahil olmak üzere birçok birimde hasta kabulü yapılıp, organ nakline kadar her gün 8- 10 açık kalp ameliyatı gerçekleştirildiğini belirtti. Koca, geçen aydan bu yana 99 bin 625 poliklinik hastası, 16 bin 66 acil hasta ve 2 bin 662 ameliyat sayısına ulaşıldığını kaydetti. Ankara Şehir Hastanesi'nde 1 koordinatör başhekimle 8 ayrı hastane başhekiminin görev yapacağını aktaran Koca, şehir hastanesinin tam anlamıyla çalışmaya başlaması halinde 7 bini sağlık personeli 12 bin kişinin istihdam edileceğini anlattı.



HASTA KABUL EDİLEN 9'UNCU ŞEHİR HASTANESİ



Ankara Şehir Hastanesi'nin, hasta kabulüne başlanan 9'uncu şehir hastanesi olduğuna dikkat çeken Koca, "Hastanenin büyüklüğü, 3 bin 711 yataklı, 1 milyon 312 bin metrekare kapalı alanı olan, 6 kule ve 2 ayrı ilave binasından oluşan yani toplam 8 hastane kompleksinden oluşan bir yapı" diye konuştu.



Bakan Koca, Ankara Şehir Hastanesi içinde 586 yataklı genel hastane, 470 yataklı kalp ve damar hastalıkları hastanesi, 506 yataklı nörolojik bilimler ve ortopedi hastanesi, 555 yataklı çocuk hastanesi, 518 yataklı kadın doğum hastanesi, 598 yataklı onkoloji hastanesi, 300 yataklı fizik tedavi hastanesi, 100 yataklı yüksek güvenlikli psikiyatri hastanesinin bulunduğunu kaydetti.



'SAĞLIK ÜSSÜNÜN ADI ŞEHİS HASTANESİ'



Bakan Koca, şehir hastanelerini sadece kamu- özel iş birliğiyle yapılan hastaneler olarak tanımlamak istemediğini söyledi. Van ve Erzurum bölge hastanelerinin eksiklerinin tamamlanarak, şehir hastanesi konumuna getirileceğini kaydeden Koca, "Dünün 'son nokta' görülen üniversite hastanesi kimliğinin, bundan sonraki süreçte araştırmanın, üniversite kimliğinin, klinik çalışmaların ve de sağlık hizmetinin zirvede yapıldığı sağlık üssünün adı şehir hastanesi olacak" dedi.



Bakan Koca, Hacettepe, ODTÜ, Bilkent ve şehir hastanesinin olduğu lokasyonu 'sağlık vadisi' yapmak istediklerini belirtti.



'İLAVE ÜCRET SÖZ KONUSU DEĞİL'



Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, dünya ölçeğinde en düşük katılım ücreti alan sağlık sistemine sahip olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Bizim acil hizmetlerinden, yoğun bakım hizmetlerinden, yatan hastalardan, ameliyat edilen hastalardan, laboratuvardan, görüntülemeden katılım payı almıyoruz. Katılım payının alındığı yer acil, zorunlu olmayan daha çok poliklinik hizmetleri. Buradan aldığımız katılım payı ise hastane payına göre 6, 7, 8 lira olarak alınıyor. Sağlık hizmetinin içinde bu katılım payının içindeki payı yüzde 2,7 yani sürdürülebilir geliri artırmaya yönelik bir katılım payından söz etmiyorum. Tamamen talep ve istismarı önlemeye yönelik konulan katılım payı. İlaç dahil olmak üzere bütün sağlık içindeki katılım payının oranı yüzde 5,9. Bu da talebe yönelik. Şehir hastanelerinde ise gelen hastalar bu konfora, teknolojiye şaşkınlığını ifade ediyor. İlave ücret alınıp alınmayacağı sorusunu soran çok hastamız var. Bu hastanelerde dün devlet hastanesine nasıl gidiliyorsa bugün de buraya aynı şekilde gelmiş olacak. İlave bir ücret asla söz konusu değil."



'BORÇ YÜKLENİM ANLAŞMASI İMZALANMADI'



Şehir hastanelerinin maliyetlerine ilişkin olumsuz yaklaşım olduğunu vurgulayan Bakan Koca, "Şehir hastanelerinde ne acil poliklinik sayısında ne ameliyat sayısında ne yoğun bakım doluluk oranında ne yatan hasta oranında herhangi bir garanti asla söz konusu değil. Şehir hastanesinde 'kullanım bedeli' denilen, adına 'kira' dediğimiz sabit rakam var. Hasta sayısına bağlı olmayan bir kiradan bahsediyoruz. 25 yıl içinde 'P1' dediğimiz, kabaca binanın canlı tutulması için asansör ve benzeri teknik yapılarla ilgili hastadan bağımsız sabit bir kira var. Bunun dışında 'P2' dediğimiz hizmetler var. 'P2' ise 25 yıl devam eden hizmetler değil. 'P2' hizmetleri sadece 5 yıl için. 5 yıl sonunda biz yine serbest ihaleyle var olan firmanın artı değeri olmadan herhangi bir başka firmaya ihale edebiliriz. Ne Sağlık ne de Maliye Bakanlığı şehir hastaneleri için hiçbir şekilde borç yüklenim anlaşması imzalamadı. Biz sadece vereceğimiz kiradan sorumluyuz. Devlet kirasını vermemezlik de yapmayacak" diye konuştu.



Görüntü dökümü



-Bakan Koca'nın açıklaması



-Bakan Koca'nın hastane ziyareti



-Detaylar



Nursima ÖZONUR- Muhammet BAYRAM- Arda ERDOĞAN/ANKARA, -



?

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! THY'den Boeing 737 Yolcu Uçağıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama: İkinci Bir Karara Kadar Durduruldu

Siirtli Kadından İmamoğlu'na, 'Sen Kaliteli Adamsın Git Eniştemin Yanında Dur'

Erdoğan'ın "Varlık Kuyruğu" Açıklamasını Eleştiren Asiye Teyze: Bizimle Oynuyor, Ben Tımarhanelik Oldum

Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı