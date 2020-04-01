Bakan Koca: "Seyahat kısıtlamasının daha da yoğunlaştırılması gerektiğini düşünüyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. (8)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

İsveç'te kadın futbolcular, yaşlılara moral olması için huzurevi önünde antrenman yaptı

Sağlık Bakanlığından "İmmün Plazma Tedariki" açıklaması

İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?

Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu