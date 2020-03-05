Bakan Koca: Singapur uçağımızın mürettebatı gözetim altında tutulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: Singapur uçağımızın mürettebatı gözetim altında tutulacak - Son Dakika

Bakan Koca: Singapur uçağımızın mürettebatı gözetim altında tutulacak

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'dan Singapur'a giden Türk Hava Yolları'na ait uçakta koronavirüs teşhisi konulan yolcunun Fransız vatandaşı olduğunu, yolcusuz olarak dönen uçak mürettebatının tedbiren gözetim altında tutulacağını kaydetti.

Bakan Koca: Singapur uçağımızın mürettebatı gözetim altında tutulacak, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'dan Singapur'a giden Türk Hava Yolları'na ait uçakta koronavirüs teşhisi konulan yolcunun Fransız vatandaşı olduğunu, yolcusuz olarak dönen uçak mürettebatının tedbiren gözetim altında tutulacağını kaydetti.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:05 Kaynak: DHA
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