Bakan Koca: "Singapur uçağının mürettebatı tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacak" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca: 'Singapur uçağının mürettebatı tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacak' - Son Dakika

Bakan Koca: "Singapur uçağının mürettebatı tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacak"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Singapur'da Kovid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.

Bakan Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Singapur'da Kovid-19 tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcunun Fransız vatandaşı olduğunu belirtti.

Bu kişinin Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcu olduğunu ifade eden Koca, "Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:08 Kaynak: AA
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