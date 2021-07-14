Bakan Koca: "Sinovac aşısını olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, Biontech aşısı olanlar ise 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler" - Son Dakika

Bakan Koca: "Sinovac aşısını olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, Biontech aşısı olanlar ise 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler"

"Birkaç istisna dışında aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları bir önceki haftaya oranla birkaç kat yükseliyor"

"Bu bayram tedbirlere uyar ve aşımızı olursak el öpüp birbirimize sarılmadan geçireceğimiz son bayram olacak"

ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuz aşı uygulaması konusunda da bazı güncel gelişmeleri değerlendirdi. Elde edilen yeni bilgi ve tecrübelere göre 1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, Biontech aşısı olanlar ise 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca, başkanlığında online olarak toplandı. Kurul sonrasında YouTube üzerinden bir açıklama yapan Bakan Koca, "Koronavirüs Bilim Kurulu bugün vaka sayılarının seyri, aşı programımız ve Bayram tedbirlerini görüşmek üzere toplandı. Bildiğiniz gibi hızlı bir aşı programı yürüterek bugün itibariyle 60 milyon dozdan fazla aşı uyguladık. Başından beri bayramdan önce tüm 18 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın en az 1 doz aşısını uygulamak istediğimizi ve Bayrama böyle ulaşmayı hedef olarak belirledik. Normale dönmek için en önemli basamağın bu olduğunu belirttik. İllerimizde hedef nüfusun aşı olma oranlarını günlük ve aşı doz uygulamalarını anlık olarak sizlerle paylaşıyoruz. Haritada rengi maviye dönen illerimiz bizi heyecanlandırıyor ve salgından kurtuluşun umudunu ifade ediyor. Umuda giden yolda meşalelerimiz maviye dönen illerimiz" ifadelerini kullandı.

"Birkaç istisna dışında aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları bir önceki haftaya oranla birkaç kat yükseliyor"

Son bir haftada vaka sayılarında bir yükselme eğilimi olduğuna dikkat çeken Bakan Koca, "Eski ve acı tecrübelerimiz bunu kontrol etmenin çok maliyetli olduğunu gösteriyor. Maalesef vaka sayısı artan illerimizle aşılanma oranı arasında benzerlik var. Birkaç istisna dışında aşı olma oranı düşük olan illerimizde vaka sayıları bir önceki haftaya oranla birkaç kat yükseliyor. Önümüzde bir İngiltere örneği var. Salgın bitme noktasına gelmişken bir anda on binlerce vaka ile karşılaştılar. Sevindirici olan artan vaka sayıları vefat sayılarını şimdilik artırmıyor. Buna rağmen bu bize ders çıkarmamız gerektiğini gösteren önemli bir örnek. Koronavirüs tabiatı gereği mutasyona uğruyor ve varyantları bulaşma hızını ya da hasta etme kabiliyetini artırabiliyor. Artan varyantlara karşı elimizde aşı silahının yanında bir de tedbirlere uyum gücü var. Tedbirlere uyarak varyantlardan da korunabiliriz" şeklinde konuştu.

"Bu bayram tedbirlere uyar ve aşımızı olursak el öpüp birbirimize sarılmadan geçireceğimiz son bayram olacak"

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde de vatandaşlara uyarılarda bulunan Bakan Koca, "Önümüzdeki günler özlemle beklediğimiz bayramın hemen öncesi. Bayramda bir araya gelirken kesinlikle tedbirlerden taviz vermemeliyiz. Tedbirsizlik elimizdeki silahları etkisiz kılabilir. Tedbir güvencemizdir. Kapalı ve havalandırması sınırlı olan alanlarda kalabalıklara karışmamalı bayramı kendimize ve sevdiklerimize zarar veren hale getirmemeliyiz. Bu bayram tedbirlere uyar ve aşımızı olursak el öpüp birbirimize sarılmadan geçireceğimiz son bayram olacak. Son kez bu bayram birbirimizle temastan uzak duralım" diye konuştu.

"Sinovac aşısını olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, Biontech aşısı olanlar ise 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler"

Aşılama programında Bilim Kurulu tavsiyesi doğrultusunda bir güncelleme de olduğunu belirten Sağlık Bakanı Koca şunları kaydetti:

"Bilim Kurulumuz aşı uygulaması konusunda da bazı güncel gelişmeleri değerlendirdi. Elde edilen yeni bilgi ve tecrübelere göre 1. doz aşısı tamamlanan vatandaşlarımız için Sinovac aşısını olanlar 2. doz aşılarını 4 hafta sonra, Biontech aşısı olanlar ise 2. doz aşılarını ilk dozdan 3 hafta sonra olabilirler. Sistemlerimizde aşı hakkı buna uygun olacak şekilde tanımlanmıştır. Günü gelmişse randevunuzu alarak aşı olmaya gidebilirsiniz. Hedefimiz bayrama güvenle girmek için bayrama kadar 1. ve 2. doz aşılarımızı olmaktır.

Aşı programımızın başarısına rağmen vaka sayılarında artış eğilimi var. Bu salgının henüz bitmediğinin göstergesidir. Elbette yeniden kısıtlamalara ihtiyaç olacak bir gündemde değiliz. Ancak, tedbirlere uymaz ve aşımızı olmazsak telafisi güç günlerle karşılaşabiliriz. Güçlü bir normale dönüşün şartı aşı olarak toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır.

Bu vesile ile şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyor, sağlık ve mutlulukla nicelerine sevdiklerinizle beraber ulaşmanızı diliyorum."