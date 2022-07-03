"Yolda ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli. Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara'daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır. Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı."

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Koca'dan Ankara'da ambulansa yol vermeyen sürücülere tepki - Son Dakika

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