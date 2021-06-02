Bakan Koca: "Sizden tek bir yeni talebim var. Lütfen aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar." - Son Dakika

Bakan Koca: "Sizden tek bir yeni talebim var. Lütfen aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar."

"Aşı programımız ile toplumumuzun en az yüzde 60'ını bağışık hale getirmeden salgının durdurulmasından söz edemeyiz. Bunun için aşı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi korumakla sorumluyuz."

"Bir kez daha tekrar ediyorum, eski normale giden yol aşılamadan geçiyor. Sırası gelen aşısını olarak mücadeledeki yerini alsın. 84 milyon olarak birlikte başaracağız."