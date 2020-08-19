Bakan Koca: "Sizleri tedbirlerde yeniden dayanışmaya devam ediyorum" - Son Dakika
Bakan Koca: "Sizleri tedbirlerde yeniden dayanışmaya devam ediyorum"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sizleri tedbirlerde yeniden dayanışmaya devam ediyorum.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Sizleri tedbirlerde yeniden dayanışmaya devam ediyorum. Birlikte vaka sayılarını azaltmayı, çocuklarımıza daha sağlıklı sosyal ortam sunmayı ödev olarak öneriyorum."
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20.08.2020 03:55:52. #1.12#
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