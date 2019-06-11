Son Dakika Haberleri: Bakan Koca: "Sizlerin sayesinde ülkemiz dünyanın en cömert ülkesi olmuştur" - İSTANBUL
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Bakan Koca: "Sizlerin sayesinde ülkemiz dünyanın en cömert ülkesi olmuştur" - İSTANBUL

2 saat önce

- Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması Ödüllerin verilmesi İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni"nde konuştu.

- Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşması
Ödüllerin verilmesi İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Kızılay Bağışçıları Madalya Töreni"nde konuştu.
Bakan Koca: Sizlerin sayesinde ülkemiz dünyanın en cömert ülkesi olmuştur - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 10:15 Kaynak: AA
Güncel
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