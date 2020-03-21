Bakan Koca: Sokağa çıkma sınırlandırmasına uyun - Son Dakika

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Bakan Koca: Sokağa çıkma sınırlandırmasına uyun
6 saat önce
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "İçişleri Bakanlığımızın 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanlara getirdiği sokağa çıkma sınırlandırmasına uyun" dedi.
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "İçişleri Bakanlığımızın 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanlara getirdiği sokağa çıkma sınırlandırmasına uyun" dedi.
Bakan Koca, İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanlara yönelik yayımlanan genelge ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, 'Bugünlerde çınarlar kolay devriliyor, dışarı çıkmayın' çağrısında bulunduğu paylaşımında, "Koranavirüs salgınında ölüm riski, yaş yükseldikçe artıyor. Lütfen evde kalın. İçişleri Bakanlığımızın 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olanlara getirdiği sokağa çıkma sınırlandırmasına uyun" ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:28 Kaynak: DHA
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