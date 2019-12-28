Bakan Koca Somali'deki saldırıyı lanetledi - Son Dakika
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Bakan Koca Somali'deki saldırıyı lanetledi

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'de meydana gelen saldırıyı lanetleyerek hayatını kaybeden vatandaşların ailesine başsağlığı diledi.

Bakan Koca Somali'deki saldırıyı lanetledi, System.String[]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Somali'de meydana gelen saldırıyı lanetleyerek hayatını kaybeden vatandaşların ailesine başsağlığı diledi.

Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Somali'deki saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve dost Somali halkına başsağlığı diliyorum. Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizdeki personellerimiz bölge halkının yanındadır. UMKE ve cerrahi ekipten oluşan 20 personelimizi Mogadişu'ya gönderiyoruz" dedi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 04:10 Kaynak: İHA
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