Bakan Koca: Somali'deki terör saldırısında 6 Türk yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: Somali'deki terör saldırısında 6 Türk yaralandı - Son Dakika

Bakan Koca: Somali'deki terör saldırısında 6 Türk yaralandı

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Koca: Somali'deki terör saldırısında 6 Türk yaralandı, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere 15 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Somali'deki terör saldırısında 6 Türk ve 9 Somali vatandaşı olmak üzere toplam 15 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisi Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Araştırma Hastanemizde yapılıyor. Vatandaşlarımızdan 2'sinin durumu ciddi, ameliyatları devam ediyor. Ayrıca 9 Somalili yaralıdan 4'ünün durumu da ağır. Büyükelçiliğimiz ile istişare halindeyiz, ambulans uçağımız ihtiyaç anında yola çıkmak üzere hazır. Bu hain saldırıyı kınıyor, yaralılarımıza geçmiş olsun diliyorum" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 03:19 Kaynak: DHA
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