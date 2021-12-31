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Bakan Koca: Son 10 gündeki vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklı - Son Dakika

Bakan Koca: Son 10 gündeki vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklı

31.12.2021 20:08
Bakan Koca: Son 10 gündeki vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklı

Bakan Koca: Son 10 gündeki vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklıSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantı kaynaklı koronavirüs vakalarına ilişkin, "Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artış en çok İstanbul'da gerçekleşti.

Bakan Koca: Son 10 gündeki vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantı kaynaklı koronavirüs vakalarına ilişkin, "Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artış en çok İstanbul'da gerçekleşti. Daha önce ülke genelinde görülen vakaların yüzde 22,4'ü İstanbul'da idi. Son 10 günde ise vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklıdır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının son 10 günde Türkiye'deki etkilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Son 1 hafta içinde günlük vaka sayılarında önemli bir artış gerçekleştiğini bildiren Bakan Koca, "Bu artış beklenen bir gelişmedir. Omicron varyantı önceki varyantlara göre çok daha hızlı bulaşmakta ve hızla baskın hale gelmektedir. Bununla birlikte gerek önce tecrübe eden ülkelerde gerekse ülkemizdeki 10 günlük tecrübede vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara benzer oranlarda yansımamaktadır. Bu süreci yakından takip ettiğimizi bilmenizi isterim. Son bir haftada ülkemizde görülen günlük vaka sayıları iki kat artmış durumdadır. Son 10 günde vaka sayıları ülke genelinde iki katına çıkmış olmasına rağmen hastaneye yatışlarda yüzde 4,6 artış yaşanmıştır. Yoğun bakım ve entübasyonda artış yaşanmamıştır. Son 1 ayda vefat eden vatandaşlarımızdan 60 yaş üzeri olanlar tüm vefatların yüzde 87,21'idir. Bununla birlikte vakaların ise yüzde 16,81'i 60 yaş üzeri vatandaşlarımızdır. Koruma altına almamız gereken en kritik grup 60 yaş üzeri ve kronik rahatsızlıkları olan kişilerdir" ifadelerini kullandı.

'İSTANBUL'DA 5 KATLIK ARTIŞ GÖRÜLMEKTE'Bakan Koca, Omicron varyantının en yaygın olduğu ilin İstanbul olduğuna dikkat çekti. İstanbul özelindeki duruma açıklık getiren Koca, şunları kaydetti: "Omicron varyantı kaynaklı vaka sayılarındaki artış en çok İstanbul'da gerçekleşti. Daha önce ülke genelinde görülen vakaların yüzde 22,4'ü İstanbul'da idi. Son 10 günde ise vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklıdır. Bu durum yakın gelecekte tüm illerimizde yaşanabilecektir. Son 10 gün içinde İstanbul'da vaka sayılarında yaklaşık 5 katlık artış görülmesine rağmen hastaneye yatışlarda yüzde 6,2 artış görülmüştür. İstanbul'da da yoğun bakıma yatış ve entübasyonda artış görülmemiştir. Omicron salgının bu hali ile seyretmesi durumunda hastaneye yatışları henüz bulaşma oranı kadar belirgin artırmayacağı öngörülmektedir. Bu ön değerlendirmeler rehavete sebep olmamalıdır. Henüz 'Omicron daha az hasta ediyor' diyebilmek için erken bir dönemdeyiz. Ayrıca oransal olarak durum aleyhte görünmese de çok kişinin enfekte olması riskleri artırmaktadır."'SOSYAL MESAFEYİ 3 METREYE KADAR ARTIRMALIYIZ'Gelinen noktada, vatandaşlara alınması gereken bireysel tedbirlere ilişkin bilgilendiren Koca, "Salgında birçok varyant ve mutasyon görülmesi beklenen bir durumdu. Bunları tecrübe ettik. Ancak farklı mutasyon ve varyantlar salgına karşı alınabilecek tedbirleri değiştirmiyor. Sevdiklerimizi korumak ve sağlıkla yarınlara ulaşmak için salgının yeni sürecinde; kapalı ve havalandırması kısıtlı ortamlarda vakit geçirmemeli, her durumda maske kullanımından taviz vermemeli, aşı hatırlatma dozlarını ihmal etmemeli, sosyal mesafeye azami dikkat göstermeliyiz. Omicron varyantının bulaşma hızı dikkate alındığında sosyal mesafeyi 3 metreye kadar artırmalıyız. Hijyen kurallarına her zamankinden çok daha titiz uymalıyız. Unutmayın, virüs mutasyona uğrasa da tedbirler değişmiyor. Kişisel tedbirler bugün dünden daha önemli bir duruma geldi. Endişelenmemeli ancak çok daha tedbirli olmalıyız."İSTANBUL'DA OMİCRON TOPLANTISI

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki durumu değerlendirmek üzere başhekimlerle toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "İstanbul'da durumu yerinde değerlendirmek üzere tüm başhekimlerimizle toplantı gerçekleştirdik. Alınacak tedbirleri, hastanelerimizin durumunu ve hazırlıkları yerinde ele aldık" dedi.

Haber:  ANKARA,


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Togo Cumhuriyeti, Fahrettin Koca, İstanbul, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bakan Koca: Son 10 gündeki vakaların yüzde 52,3'ü İstanbul kaynaklı - Son Dakika
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