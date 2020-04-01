Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Son 24 saat içinde 63 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti' - Son Dakika
Bakan Koca: "Son 24 saat içinde 63 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. (1)
Sağlık Bakanı Koca, 63 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:08 Kaynak: AA
Son Dakika Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var? Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu Antalya Valisi Münir Karaloğlu: 95 koronavirüs vakası ve 3 can kaybımız var