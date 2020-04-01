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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarla ilgili sahte haberlere isyan etti

İşte illere göre koronavirüs haritası! Hangi kentte kaç vaka var?

Isparta'daki koronavirüs vaka sayılarının neden bu kadar yüksek olduğu belli oldu