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Bakan Koca, "Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı 2 bin 786 yeni vaka tespit edildi.
6 saat önce
Bakan Koca, "Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı 2 bin 786 yeni vaka tespit edildi.
Bakan Koca, "Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı 2 bin 786 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 69 kişi hayatını kaybetti, toplamda 425 kişi oldu." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:37 Kaynak: İHA
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