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Bakan Koca: "Son 24 saatte 16 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı bin 704 oldu"
6 saat önce
Bakan Koca: "Son 24 saatte 16 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı bin 704 oldu" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 108 olduğunu açıkladı.
Bakan Koca: "Son 24 saatte 16 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı bin 704 oldu"
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 108 olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 16 kişi hayatını kaybetti, can kaybı toplam 108 kişi oldu. Son 24 saatte 7 bin 641 test yapıldı, yeni vaka sayısı ise bin 704 oldu. Toplam iyileşen sayısının ise 70 kişi olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:08 Kaynak: İHA
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